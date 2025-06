The Midnight Walk får en filmatisering

HQ

Nok en ny videospillfilmatisering er på vei, ettersom Moonhood Studios' kritikerroste leiremasjonseventyr The Midnight Walk skal få sin egen film fra folkene hos Story Kitchen.

Hvis du ikke er klar over det, er Story Kitchen ansvarlig for filmatiseringene av Sonic the Hedgehog og Tomb Raider. De jobber også for tiden med Split Fiction-filmen, et annet spill som ble utgitt ganske nylig og allerede er klar for å få en filmatisering.

"I det øyeblikket vi så The Midnight Walk, visste vi at det var noe spesielt", sier Dmitri M. Johnson og Mike Goldberg fra Story Kitchen i en pressemelding. "Verdenen er hjemsøkende vakker, historien er følelsesmessig rå og håndverket er på et helt nytt nivå. Vi er glade for å kunne bidra til å bringe MoonHoods visjon ut til et enda bredere publikum."

Klaus Lyngeled og Olov Redmalm, grunnleggerne av The Midnight Walk utvikler MoonHood Studios, legger til: "Teamet vårt har lagt ned hjerte og sjel i The Midnight Walk. Å se den historien nå ta steget inn i film- og TV-verdenen med en partner som Story Kitchen er en drøm som går i oppfyllelse. Vi gleder oss til at publikum skal få oppleve den i et helt nytt lys."

Prosjektet er for tiden i en tidlig utviklingsfase, og produsentene har møter med manusforfattere. Med tanke på den filmatiske naturen til The Midnight Walk, som ble utgitt 8. mai, kan vi forestille oss at en filmatisering kan følge en lignende historie. Handlingen i spillet handler om en gåtefull figur kjent som Burned One, som utforsker en verden uten ild sammen med en bedårende følgesvenn kjent som Potboy.