The Midnight Walk kombinerer kos, skrekk og leiremasjon

Vi fikk en ny titt på The Midnight Walk på kveldens State of Play, et koselig skrekkspill med en helt særegen stil, som kommer til PlayStation 5 og PS VR2.

Spillet viste frem noen interessante bilder, mekanikk og mer i denne siste traileren. Det er noen veldig rare skapninger i dette spillet, som skaper en ganske Tim Burton-aktig atmosfære med sine leiranimasjonsbilder.

Spillet slutter seg til vårens lanseringer når det kommer vår vei den 8. mai 2025. Sjekk ut traileren nedenfor :