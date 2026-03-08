The Midnight Walk kommer til Nintendo Switch 2 senere denne måneden

HQ

Det blir en stadig mer interessant tid å være Nintendo Switch 2-bruker ettersom plattformen begynner å motta flere og flere titler, hvorav mange er porter fra andre konsoller og PC. For dette formål, når mars nærmer seg slutten, vil fansen kunne hoppe inn i MoonHoods skrekkeventyrspill The Midnight Walk, da den fantastiske stop-motion-animerte tittelen vil lande på hybridetterfølgersystemet om noen uker.

26. mars er datoen da The Midnight Walk kommer til Nintendo Switch 2. For å markere denne anledningen og nyheten, har en fersk trailer for prosjektet blitt delt, der vi får se hvordan det unike prosjektet ser ut og spiller på Nintendos plattform.

Du kan se denne traileren nedenfor, og for mer på The Midnight Walk, husk å lese vår dedikerte anmeldelse av spillet også.