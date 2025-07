Animert The Mighty Nein-serie er formelt avduket med en trailer og en lansering i november

Som vi kunngjorde tidligere i dag, er det i år ti år siden Critical Role-fenomenet oppstod, en gruppe kjente stemmeskuespillere og skuespillerinner fra film og videospill som bestemte seg for å dele sine Dungeons and Dragons-spill på YouTube som en hobby.

Men korfenomenet vokste og vokste, spesielt etter pandemien, og nå er Critical Role en brettspillgigant som omsetter for millioner, produserer alle slags merchandising, spin-off-serier på YouTube og andre strømmeplattformer, og til og med sitt eget rollespill kalt Daggerheart. De har også produsert en animert serie om deres første kampanje (det opprinnelige teamet gjorde tre hele kampanjer sammen) kalt The Legend of Vox Machina for Prime Video, og nå er de klare til å vise oss den første animerte versjonen av kampanje 2, kjent som The Sensual Seven The Mighty Nein.

Etter et par år i produksjon vil serien om denne nye gruppen av helter med Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel og Travis Willingham i hovedrollene se dagens lys på Prime Video den 19. november 2025.

Avgjørelsen om å lansere The Mighty Nein S1 i 2025 og The Legend of Vox Machina S4 i 2026 antyder en lanseringsplan der det i oddetallsår lanseres en ny sesong av Nein, mens Vox Machina går mot sin ikke fullt så fjerne slutt med en femte, eller kanskje til og med sjette, sesong.

Ta en første titt på The Mighty Nein før premieren på Prime Video i november.