The Mighty Nein: Episode 1-3 (Prime Video)

Det er ingen tvil om at Critical Role vet hvordan de skal forvalte og kapitalisere på underholdningsimperiet de møysommelig har bygget opp i løpet av de siste ti årene. Det som startet som en vennegjeng rundt kjøkkenbordet for å feire bursdagen til en av dem som spilte Dungeons and Dragons, har forvandlet seg til en transmedial gigant som ikke bare har revolusjonert allmennhetens oppfatning av TTRPG-er, men som også har forvandlet det til liveshow, tonnevis av merchandising, et eget nytt rollespillsystem og, selvfølgelig, animerte serier. The Legend of Vox Machina går mot slutten (den fjerde og nest siste sesongen har premiere i 2026), og nå kommer den animerte filmatiseringen av den andre D&D-kampanjen i Exandrias verden, The Mighty Nein.

The Mighty Nein foregår i samme univers som Vox Machina-serien, men noen år etter deres eventyr, og på et annet kontinent, selv om heltene fra Critical Role Campaign 1 også er på besøk der. Her er motivasjonen og opprinnelsen til handlingen en helt annen, akkurat som bakgrunnen til karakterene er mye mer kompleks. Mens Vox Machina følger mye mer arketypiske D&D-spillkonsepter (sterk, men ikke veldig smart barbar, alvebueskyttere og skurker, flørtende og pratsom barde), ser det ut til at gruppen her også har nådd et nytt modenhetsstadium i karakterskaping og -utvikling som serien har lagt stor vekt på å vise i de tre første episodene, som er de som i dag har kommet på Prime Video. Og det ser ut til at mye av denne første sesongen vil fokusere på å plassere og gjenforene denne gruppen av mistilpassede og rømlinger, og ta dem fra hjemløse utstøtte til verdens redningsmenn.

Denne første sesongen begynner akkurat motsatt av hvordan den opprinnelige Matt Mercer-ledede Rollespillet gjorde i januar 2018, og avslørte hovedplottet i løpet av de første minuttene av episoden. Konflikten mellom Kryn-dynastiet og Dwendalian-imperiet er i ferd med å eskalere til full krig, og skyggefulle krefter jobber for at det skal bli slik, med enda mer egoistiske og uhyggelige mål. På en eller annen måte er hver av hovedpersonene knyttet til skjebnen i denne konflikten, og skjebnen vil at de ender opp med å danne et merkelig kompani av mistilpassede, kriminelle og statsløse mennesker som har nøkkelen til å redde kontinentet fra krig og ødeleggelse. En oppgave som vil ta dem lang tid, selv om produksjonen for anledningen har lagt lista høyt.

Episodene har økt i lengde til 45-50 minutter hver, noe som er betydelig mer enn hver episode av Vox Machina. Det betyr også at det er mye tid på skjermen til å reflektere over Wildemounts verdensoppbygging, styresett, samfunn og til og med hvordan magi fungerer her. Det bidrar også til å plassere hver enkelt av karakterene (Nott, Caleb, Fjord, Jester, Mollymauk, Beauregard, til og med Yasha) før handlingen som forener dem som en gruppe slippes løs, men det skjer først i den tredje episoden. Frem til da er det en langsom, men sikker oppbygging av det som tegner til å bli en lang og nyansert serie.

Alt er imidlertid ikke like glitrende i The Mighty Nein. Animasjonen er gjennomført, ja, men det er også tydelig at enkelte scener og karakterer har fått langt mer ressurser enn andre. Ikke at dette er et problem i seg selv, men av og til ligger de detaljerte og mindre detaljerte scenene så tett på hverandre at man må løfte på øyenbrynene for å sette pris på det. Jeg er heller ikke helt overbevist om det overdrevne tonefallet i Laura Baileys stemme til Jester Lavorre denne gangen, selv om jeg kan forstå at det gir en mer eksotisk innfallsvinkel til karakteren. Kanskje er jeg rett og slett for påvirket av hennes naturlige opptreden da TTRPG-spillet ble streamet på Youtube.

Og det er her min største tvil om denne starten på den første sesongen i The Mighty Nein kommer fra: Hvis du allerede har presentert hovedkonflikten, hvordan skal du da forfølge andre mål enn dem, som karakterbygging eller sideoppdrag Det første året av spillet i The Mighty Nein var stort sett en vandring rundt i sin verden og hjalp til her og der i bytte mot noen gullmynter, med konflikten alltid i bakgrunnen og nesten aldri i forgrunnen. Her truer den med å oppsluke resten av de mindre plottene og kanskje forenkle det som kunne vært et mye mer ambisiøst verk.

Det The Mighty Nein gjør best (og oppnår), er uansett å få deg til å bli glad i hovedpersonene hver for seg og deretter som et team, og det har de i hvert fall lykkes med.