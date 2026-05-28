The Mighty Nein kommer tilbake for en andre sesong, og produksjonen går "veldig bra"

HQ

Fans av animasjon, fantasy og Dungeons and Dragons venter spent på 3. juni, da den fjerde sesongen av The Legend of Vox Machina har premiere på Amazon Prime Video. Serien følger en gruppe eventyrere - nå helter - gjennom verdenen Exandria, som i over ti år har blitt spilt av medlemmene i Critical Role, som har stått i spissen for en ny bølge av popularitet for det populære bordrollespillet gjennom sine direktesendte spilløkter.

Vox Machina går nå inn i siste del av sin historie, kjent som Critical Role's Campaign 1, som vil avsluttes i sin animerte adaptasjon med den femte og siste sesongen, men det vil ikke være slutten. Campaign 2 blir også tilpasset for Prime Video, og følger en ny gruppe eventyrere i den samme verdenen kalt The Mighty Nein. Vi anmeldte de første episodene av serien i sin tid, og vi ble overrasket over manusteamets friere tilnærming til bordkampanjens historie. Uansett ser det ut til at tallene fortsatt fungerer for Prime Video, ettersom det er bekreftet at The Mighty Nein kommer tilbake for en andre sesong, som allerede er i gang.

Det var Critical Rolles administrerende direktør selv, og også hovedpersonen i historien, Travis Willingham, som bekreftet dette under et intervju med ScreenRant. Willingham sier at de har lært mye av å produsere den første sesongen av The Mighty Nein, med et format med lengre episoder og et annet tempo enn Vox Machina-sesongene, og at arbeidet "går veldig bra". I det samme intervjuet bekreftet han også at den femte sesongen av Vox Machina også er godt i gang med produksjonen, ettersom den ble designet samtidig med den fjerde episoden. Sam Riegel sa om saken at "vi har til og med en eller to episoder ferdige allerede", selv om "animasjonen tar lang tid."

Har du sett The Mighty Nein? Planlegger du å se den fjerde sesongen av The Legend of Vox Machina fra neste uke?