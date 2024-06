The Ministry of Ungentlemanly Warfare kommer til Prime Video neste måned

HQ

Av en merkelig grunn har Guy Ritchies siste filmer i utgangspunktet ikke hatt noe kinofokus. De fleste har ikke vært rene strømmefilmer og har hatt kinovinduer, men de har knapt nok blitt markedsført og kommet seg til mange kinoer rundt om i verden og sett dem trekke inn svært begrensede billettinntekter.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare er det siste eksemplet på dette, for til tross for at filmen hadde kinopremiere i april, spilte den bare inn 27 millioner dollar, hvorav over 20 millioner dollar kom fra billettsalg i USA.

Heldigvis, siden du sannsynligvis ikke så denne filmen på kino, vil du snart kunne se den hjemmefra, ettersom Amazon har avslørt at den kommer til Prime Video så snart som 25. juli.

Dette har vært en ganske tradisjonell tilnærming for Ritchie-filmer i det siste, da Wrath of Man, The Covenant, og Operation Fortune, Ruse de Guerre alle hadde lignende utgivelsesstrukturer.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du sjekke ut traileren for The Ministry of Ungentlemanly Warfare nedenfor.