The Mists er tilbake! Sjekk ut hele livestreamen fra lanseringen på World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic

Du har kanskje sett, og forhåpentligvis sett og blitt med på liveshowet, men i går slo vi oss sammen med streamere Johnni Gade, AnnieFuschia og Guzu, alle for et spennende arrangement der vi returnerte til Mists of Pandaria for å markere utvidelsens ankomst i World of Warcraft Classic.

I løpet av showet tok vi på oss forskjellige Scenarios og utfordringer, utforsket det åndelige riket og ble stadig mer kjent med Monk -klassen og Pandaren -raseen, alt som en del av en flere timer lang sending der vi delte ut godbiter og premier underveis.

Hvis du ennå ikke har sett showet, og tro oss, du vil ikke gå glipp av det, kan du nå se det i sin helhet på Gamereactor ved å sjekke ut videoen nedenfor.