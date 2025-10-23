The Mitchells vs. The Machines får en oppfølger på Netflix

Netflix' partnerskap med Sony Pictures Animation har mildt sagt vært fruktbart. Paret har levert en rekke prosjekter, inkludert nylig KPop Demon Hunters, og disse prosjektene drar alle nytte av den nydelige kunststilen som har blitt så populær helt siden Spider-Man: Into the Spider-Verse ankom i 2018.

Et annet eksempel på dette partnerskapet var The Mitchells vs. The Machines, en godt mottatt animert eventyrkomedie som ikke nådde de samme høydene som KPop Demon Hunters, for eksempel. Den gode nyheten er at den lavere interessen ikke har hindret Netflix og Sony i å slå seg sammen igjen og lage en oppfølger til denne filmen, noe som nettopp ble annonsert av strømmetjenesten.

Kommer til Netflix i fremtiden, kan vi forvente The Mitchells vs. The Machines 2. Det blir en oppfølger som kommer fra Netflix, Sony Pictures Animation, og Lord Miller, som er produksjonsselskapet til Phil Lord og Christopher Miller, og som hjalp til med å lage / skrive Spider-Verse og mange andre nylige animasjonshits.

Det er foreløpig ingen nyheter om handlingen eller utgivelsesdato, men forhåpentligvis betyr denne nyheten at prosjektet er nærmere enn det er lenger unna.