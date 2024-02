The Mobius Machine kommer fra det ganske ukjente studioet Madruga Works, som både utvikler og utgir spillet. The Mobius Machine er et Metroidvania-inspirert 2D-actioneventyr med 3D-grafikk og en god dose twin-stick shooter.

Du tar rollen som en liten romfarer som mottar et nødsignal fra en ellers øde planet, men når han prøver å lande på planeten, krasjer det lille romskipet hans, og han er nå fanget der. Det går snart opp for deg at planeten langt fra er øde, og du må kjempe deg gjennom en mystisk verden med brutale romvesener og maskiner som går amok.

Spillet er ganske tradisjonelt; du beveger deg fra venstre til høyre, fra høyre til venstre og opp og ned, hopper fra plattform til plattform, aktiverer terminaler, låser opp dører og beseirer mange fiender for å få tilgang til nye områder. Etter hvert som du får flere evner, får du tilgang til flere områder, og underveis finner du tegninger til nye våpen som kan lages på arbeidsbenker rundt om i området. Det er imidlertid relativt få av disse tegningene, så du har god tid til å gjøre deg kjent med de nye våpnene dine.

Kampene er gode, våpnene føles riktige og, viktigst av alt, kampene er ganske intense. Dette er ikke fordi du blir overkjørt av mange fiender, men fordi fiendene er ganske seige og virkelig ubehagelige, ettersom de lett spiser opp halvparten av energien din uten å blunke. På toppen av dette straffer spillet deg ganske hardt når du dør.

Du kan spille i to forskjellige spillmoduser, avhengig av hvor stor utfordring du ønsker. Den første er Standard, og når du dør, beholder du alle gjenstandene dine, fremgangen din i spillet og mesteparten av skrapene dine, som er spillets valuta. Scraps brukes til å utvikle nye våpen og reparere ødelagte maskiner, slik at du kan komme deg videre i spillet. Hvis du liker å få juling, er det bare å velge Retro, der du blant annet mister all fremdrift hvis du dør.

Selv i Standard kan du få litt av et slag i trynet, da du lett kan miste nærmere 20-30 minutters spilling hvis du er uheldig. Det er ikke et enkelt spill, og det er ganske utmattende å måtte kjempe seg gjennom de samme områdene og beseire de samme fiendene om og om igjen. Hvis du er heldig nok til å komme til det punktet der du døde, vil du kunne plukke opp alle de tapte skrapet igjen. Dette er imidlertid ikke mulig i retromodus.

Som nevnt er grafikken i The Mobius Machine i 3D, selv om all bevegelse er i 2D. Den er ganske detaljert og ganske fin, og den kjører jevnt og trutt. Spesielt vanneffektene ser overraskende bra ut. Det er imidlertid ikke mye utvikling i grafikken underveis, alt ser mer eller mindre likt ut, så det blir litt ensformig å se på etter hvert. Det er ikke noe stort problem, men man kunne ønsket seg litt mer variasjon på den visuelle siden. Lydsporet er også bra, med gode og effektive lydeffekter når fiendene nedkjempes.

The Mobius Machine er et fint 2D-actioneventyr som ikke går så veldig galt, men som heller ikke tar mange sjanser. Spillverdenen er stor, og det finnes mange utfordringer der ute - og spillets høye vanskelighetsgrad og straffende natur er kanskje ikke for alle.

The Mobius Machine er et fint bud på nok et Metroidvania-inspirert 2D-actioneventyr, og det spiller faktisk ganske bra - det blir monotont over tid, men har du tålmodigheten og ikke minst ferdighetene, ligger det faktisk ganske mange timers spilling gjemt her. Hvis du vil ha en smakebit før du kjøper, er det en gratis demo tilgjengelig på Xbox Series X/S og PlayStation 5.