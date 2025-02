The Monkey er så brutal at TV-selskapene nekter å vise traileren

HQ

2025 tegner til å bli et stort år for Stephen King-filmatiseringer, og The Monkey leder an i februar. Filmen er regissert av Osgood Perkins (Longlegs), og er basert på Kings novelle fra magasinet Gallery i 1980, som senere ble inkludert i Skeleton Crew.

For de som ikke er kjent, The Monkey er et uhyggelig leketøy som et tvillingpar finner på loftet - hver gang cymbalene kolliderer, følger en grusom død. Tvillingene tror de har unnsluppet forbannelsen, kvitter seg med leketøyet og går videre i livet, men marerittet kommer tilbake mange år senere. Filmen tar seg angivelig betydelige friheter med kildematerialet, selv om King selv virker uberørt og kalte The Monkey "helt sprø" i forkant av utgivelsen.

Ifølge NEON, filmens distributør, har forsøkene på å markedsføre The Monkey på tradisjonell TV møtt veggen. Store TV-kanaler i Storbritannia har blankt nektet å vise traileren på grunn av den ekstreme volden og det blodige innholdet. Mens noen kanaler i det minste ga tilbakemelding på mulige redigeringer, avviste andre den blankt og hevdet at nesten hele traileren var utenfor akseptable grenser - selv under sene kveldsprogrammer. En slik avvisning er sjelden og sier mye om hvor grusom The Monkey ser ut til å bli.

Til tross for disse hindringene feirer hardcore-skrekkfans allerede. Hvis traileren alene er for mye for TV, så kan The Monkey levere en av de mest forrykende skrekkopplevelsene i nyere tid. Med lanseringsdatoen 21. februar som nærmer seg med stormskritt, vokser begeistringen seg bare sterkere.

Vil du våge å se The Monkey når den endelig kommer på kino?