The Monkey Regissør vil lage en Star Wars-film om Darth Vaders mareritt

HQ

Regissøren av Longlegs og The Monkey, Osgood Perkins, har hatt mye å gjøre de siste årene, men det ser ikke ut til at han har tenkt å gi seg på noe tidspunkt. Faktisk har han til og med store planer for et Star Wars-prosjekt, hvis han noen gang får jobbe med den immaterielle rettigheten.

I en Reddit AMA ble Perkins spurt om hvilket prosjekt han kunne tenke seg å lage hvis han hadde budsjett eller teknologi, noe han svarte på: "Darth Vaders samlede drømmer og mareritt fortalt som noveller."

Det høres utrolig kult ut, for selv om vi har hatt mange Star Wars-historier som utspiller seg mellom originaltrilogien og prequels, er det få utenom tegneseriene som har fordypet seg i Darth Vaders sinn og behandlet ham som noe mer enn en ustoppelig drapsmaskin.

Det er ikke noe offisielt om dette prosjektet, og Star Wars har nok av jern i ilden allerede, men det kan være noe å ha i bakhodet for fremtiden.

Dette er en annonse: