The Monkey ser ut som en blanding av skrekk og komedie i Redband-traileren

Hvorfor er gamle leker og dukker så skumle? Jeg vet ikke, men skrekkforfattere har brukt dem i årevis i franchiser som Chucky, Annabelle og flere. Nå har vi fått et nytt leketøy som bringer død og ødeleggelse i The Monkey.

Basert på en Stephen King-roman og kommer fra Longlegs regissør Osgood Perkins, The Monkey følger tvillingbrødre etter at de oppdager en lekeape på loftet til faren sin. Så snart leken blir oppdaget, følger døden tvillingene og hovedpersonen Theo James mens han prøver å finne ut hva som foregår.

Som du kan se i traileren nedenfor, ser det ikke ut til at filmen tar seg selv for alvorlig, og selv om det er nok blod til å minne deg på at det faktisk er en skrekk, er det også noen mer komiske øyeblikk strødd inn.

The Monkey Filmen har premiere 21. februar 2025.