The Monkey serverer blod, innvoller og gørr i februar

HQ

Etter den skremmende Longlegs i fjor, lurer du kanskje på hva som er det neste for skrekkregissør Osgood Perkins? Filmskaperen vil faktisk være tilbake før heller enn senere, ettersom hans neste innsats er planlagt å komme på kino neste måned.

Filmen er kjent som The Monkey, og det er en fortelling som er basert på Stephen Kings skremmende skrekkhistorie. Den dreier seg om to tvillingbrødre som blir tvunget til å konfrontere en freaky og farlig lekeape som en gang rev familien deres fra hverandre ved å begå en rekke grusomme mord. Historien fortsetter 25 år senere, da brødrene blir tvunget til å finne sammen igjen og ta et oppgjør med leketøyet en gang for alle, etter at en rekke drap igjen finner sted.

Perkins er tilknyttet filmen som manusforfatter og regissør, men The Monkey er også produsert av skrekkveteranen James Wan, mens skuespillerne har Theo James i spissen, i tillegg til Elijah Wood, Sarah Levy og Tatiana Maslany.

The Monkey kommer på kino fra 21. februar, og du kan se filmens trailer og synopsis nedenfor.

"Når tvillingbrødre finner en mystisk opptrekkbar ape, splittes familien deres av en rekke uhyrlige dødsfall. Tjuefem år senere begynner The Monkey en ny drapsturné som tvinger de fraseparerte brødrene til å konfrontere den forbannede leken."