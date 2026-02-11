The Mummy 4 har premiere i mai 2028, og Brendan Fraser er med

Etter den enormt bejublede prestasjonen i The Whale har Brendan Frasers karriere tatt en noe uventet vending, og han har nå ofte fått roller i mer kunstneriske satsinger, i motsetning til actionfilmene som først gjorde ham berømt. Til sistnevnte hører først og fremst The Mummy-serien, der han spilte i tre filmer mellom 1999 og 2008.

Men nå er han klar til å vende tilbake til Hollywood-spektaklet igjen, for Deadline melder at han er klar til å spille hovedrollen i en fjerde Mumien-film (noe vi tidligere har skrevet om) som har premiere om to år. Han får tilsynelatende selskap av Rachel Weisz, som tidligere har medvirket i de to første delene. Matt Bettinelli-Olpin og Tyler Gillett (som blant annet står bak Ready or Not og de siste Scream-filmene) skal regissere, med et manus fra The Mummy-veteranen Sean Daniel.

Universal distribuerer filmen, som har premiere 19. mai 2028, noe som betyr at de behandler den som en sommer-blockbuster. De er med andre ord ekstremt selvsikre, forhåpentligvis med god grunn.

Hvor spent er du på å se Brendan Fraser tilbake til filmsagaen som effektivt startet karrieren hans?