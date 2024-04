The Mummy er på vei tilbake på kino for å feire sitt 25-årsjubileum.

Den Brendan Fraser-ledede 90-tallsklassikeren The Mummy kommer tilbake på kino 26. april for å feire 25-årsjubileet. Billetter til filmen kan kjøpes her.

The Mummy kom ut i 1999 og er en nyinnspilling av filmen med samme navn fra 1932. Den følger eventyreren Rick O'Connell (Fraser) som reiser til Hamunaptra, de dødes by, sammen med en bibliotekar og hennes eldre bror, der de ved et uhell vekker Imhotep, en forbannet yppersteprest med overnaturlige krefter.

"I løpet av de siste tjuefem årene har The Mummy blitt en hjørnestein i eventyrfilmen og har lagt lista høyt for blockbuster-underholdning", sier Jim Orr, president for innenlandsk kinodistribusjon for Universal Pictures, i en pressemelding. "Når vi nå feirer 25-årsjubileet, kunne vi ikke vært mer begeistret for å bringe den tilbake til det store lerretet. Det er en fantastisk mulighet for både trofaste fans og nykommere til å fordype seg i det spennende eventyret og den tidløse historien som gjorde The Mummy til en uforglemmelig filmopplevelse."

Du kan ta en titt på den spesielle 25-årsjubileumsplakaten nedenfor: