The Mummy-regissøren snakker ut om en potensiell fjerde film

HQ

The Mummy og The Mummy Returns har nærmest kultstatus, mens den tredje filmen ikke var i nærheten av samme nivå. Noe som kan forklares med at Stephen Sommers, som var mannen bak de to første filmene, verken skrev eller regisserte den delen, men nøyde seg med en rolle som produsent.

Brendan Fraser, som spilte hovedrollen Rick O'Connell i alle tre filmene, vil svært gjerne lage en fjerde film, og nå har Sommers også kommentert om dette kan bli en realitet i et intervju med The Hollywood Reporter:

"Ikke som jeg vet. Alle folkene hos Universal er nye etter at jeg sluttet. Jeg kjenner dem egentlig ikke, og de har ikke fått tak i meg, så jeg vet ikke hva de tenker på. Samtidig må det være noe helt spesielt. Selvfølgelig ville jeg jobbet med alle disse skuespillerne igjen."

Det høres absolutt ut som om Sommers gjerne vil lage en fjerde film, men det ser ikke ut til å være noen stor interesse fra Universal. Samtidig har han ikke vært særlig involvert i bransjen i det hele tatt de siste årene, så det kan selvsagt finnes planer som han ikke vet om for øyeblikket. Vi får bare vente og se.