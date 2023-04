The Muppets Mayhem trailer erter en stor rollebesetning av cameos

HQ

Vi har visst en liten stund at The Muppets neste måned vil ta Disney+ med storm. I form av en ny originalserie kalt The Muppets Mayhem, vil dette showet utforske hvordan rollebesetningen av ikoniske dukker spiller inn sitt første fulle studioalbum, og vil se dem møte alle slags sprø cameo-skuespillere og musikere på reisen for å gjøre nettopp dette.

Det være seg rare Al Yankovic, Kevin Smith, Zedd, Steve Aoki og mer, The Muppets vil komme i kontakt med hvert av disse berømte ansiktene når de søker etter stjernestatus som en del av bandet deres som heter The Electric Mayhem.

Med serien satt til debut på Disney+ 10. mai, kan du finne den siste traileren for showet nedenfor.