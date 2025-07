HQ

Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) har store sko å fylle. Ikke bare henger fremtiden til Police Squad i en tynn tråd og verden er truet av en maktsyk entreprenør, men han må også leve opp til Leslie Nielsens lattermilde trilogi, Naked Gun -filmene! Med hjelp av Pamela Anderson og sine mindre klønete politivenner prøver Drebin Jr. å finne tilbake til den gode, gamle paroditiden og konkurrere med andre komediefilmer som har glemt hvordan man har det gøy ...

Det kan ikke ha vært en lett oppgave for filmskaperne, inkludert produsent Seth MacFarlane, å vende tilbake til parodisjangeren i en verden som allerede føles som en parodi på seg selv. Parodisjangeren døde også effektivt etter forferdelige floppfilmer som Epic Movie eller Meet the Spartans, men etter å ha sett "arvtageroppfølgeren" (eller en "requel"?) The Naked Gun, er det kanskje litt håp for sjangeren likevel. Det er takket være en fremragende Neeson, som fanger essensen av Drebin i form av hans klønete, men overraskende kompetente avkom. Neeson har den alvorlige tonen som gjør at han kan være like uanstrengt morsom som den legendariske Nielsen var i sin tid. Anderson fungerer også som filmens femme fatale, selv om hun ikke akkurat er Priscilla Presley.

Filmen i seg selv er også morsom. Ikke på langt nær så mesterlig som originalen fra 1988, men underholdende likevel. I forsøket på å gå delvis sine egne veier ofres visse obligatoriske Naked Gun -tradisjoner, som den innledende politibilintroen, gadget-scenen og det å se Nordberg bli kastet rundt som en filledukke (Nordbergs sønn er med i omtrent tre sekunder). Men du kan definitivt regne med herlig dårlige ordspill, Drebins uvørne kjøring og en romantisk helg som går helt av skaftet. Den nye The Naked Gun er så mye Naked Gun som den kan være innenfor den strammere reboot-rammen, der kontrasten mellom moderne actionfilm med Hans Zimmers dundrende musikk og latterlige Looney Toons -logikk klarer å skjære igjennom på en særegen komisk måte.

Liam Neeson briljerer som Drebin jr. selv om ikke alle vitsene gjør det...

Det finnes noen komiske perler i ekte Naked Gun -ånd, hvorav noen allerede har blitt avslørt i trailere og noen er smått geniale. Men det er også noen langdryge Family Guy-aktige gags som man bare venter på at skal ta slutt, og merkelig nok mangler noen vitser en punchline. Ikke alle vitsene lander her, og til tider vil man høre sirissene kvitre i bakgrunnen. Samtidig kan man ikke annet enn å respektere engasjementet i enkelte krumspring, som inkluderer en trekant med en snømann... Balansen mellom vellykkede og mislykkede vitser minner om ujevnhetene i den tredje filmen, 33⅓ The Final Insult, men den nye versjonen klarer likevel å holde seg frisk og herlig tåpelig, om enn ikke like elegant og gjennomtenkt som sine forgjengere.

Mest skuffet er jeg over den "store hendelsen" i siste akt. Her tenker jeg for eksempel på baseballkampen med dronningen av England som gjest og Oscar-utdelingen med eksplosive konsekvenser i de eldre Naked Gun -filmene, som fremkalte noen av de største latterbrølene. I denne filmen blir en MMA-kamp den avgjørende finalen, men den lever ikke opp til sitt potensial, for jeg lo ikke en eneste gang her. Hadde det vært for mye forlangt å se Neeson slåss i ringen? En mindre detalj, kanskje, men er man fan, er det slike detaljer som skiller seg ut. Den påfølgende slapstickjakten er i det minste desto tåpeligere og morsommere.

Den nye The Naked Gun er med andre ord like vittig som den er klønete, men den holder likevel mål hvis man er villig til å akseptere en mer "oppdatert" versjon av en elsket klassiker (og hvis man skrur hjernen et hakk ned). Den kan selvfølgelig ikke helt måle seg med 1988-klassikeren og mangler noe av David Zucker-magien, men takket være Neeson er det ingen dårlig måte å avslutte sommeren på.

