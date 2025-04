The Naked Gun får en første teaser-trailer

Det har i årevis vært snakket om forsøkene på å vekke The Naked Gun til live igjen, men i 2023 begynte brikkene å falle på plass, og det ble kunngjort at actionlegenden (og Jedi-ridderen) Liam Neeson har fått æren av å spille løytnant Frank Drebin Jr - som, som navnet antyder, er sønn av gamle Frank Drebin (ikonisk spilt av avdøde Leslie Nielsen).

Denne nye The Naked Gun har premiere 1. august, og nå har den første teasertraileren blitt sluppet, og til vår store overraskelse ser den ikke så verst ut i det hele tatt. Manuset er skrevet av Family Guy-skaperen Seth McFarlane, mens The Lonely Island-legenden Akiva Schaffer står for regien.

Sjekk ut videoen nedenfor.