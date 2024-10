The Naked Gun-rebooten har blitt litt forsinket

HQ

Som vi alle vet, vil Liam Neeson ta på seg rollen som betjent Frank Drebin Jr i den kommende rebooten av Naked Gun. Filmen vil bli regissert av Akiva Schaffer og produsert av ingen ringere enn Seth MacFarlane, med andre skuespillere som Pamela Anderson, Kevin Durand, Danny Huston og Busta Rhymes.

Nå rapporteres det av The Hollywood Reporter at filmen har fått en liten forsinkelse til tross for at innspillingen ble avsluttet i juni i år. I stedet for en premiere 18. juli 2025 er premieredatoen nå flyttet to uker bakover til 1. august. Dette skyldes imidlertid sannsynligvis ikke et problem i produksjonen, men mer for å posisjonere filmen bedre med mindre konkurranse på kinoene på den datoen.