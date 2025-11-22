The Naked Gun-skaperen sier rebooten "bommet totalt"

HQ

Du kjenner kanskje ikke navnet David Zucker, men du kjenner til arbeidet hans. Sammen med broren Jerry og avdøde Jim Abrahams har han stått i spissen for noen av komediens beste parodifilmer. The Naked Gun Alle har hatt Zuckers medvirkning, fra Top Secret til Scary Movie 3 og 4.

Da han snakket med Woman's World om den nye Naked Gun-filmen, var Zucker imidlertid ikke akkurat begeistret. "Broren min, Jerry, og partneren vår, Jim Abrahams, begynte å lage parodikomedier for 50 år siden, og vi skapte vår egen stil - og vi gjorde det så bra at det ser enkelt ut, tydeligvis. Folk begynte å kopiere det, som [produsent] Seth MacFarlane for den nye Naked Gun. Han bommet totalt," sa han.

Man kan nok forvente at en reboot vil kopiere originalen noe, men Zucker mener hovedkritikken ligger i The Naked Gun (2025) sitt budsjett. "Man skal ikke bruke for mye penger på komedier, og en av reglene våre handler om teknisk sprengkraft. Store budsjetter og komedie er motsetninger, og i den nye Nakne pistol kunne man se at de brukte mye penger på scener fulle av teknisk snert mens de prøvde å kopiere vår stil", la han til. "Alle gjør det for pengenes skyld nå."

Hva synes du om The Naked Gun-rebooten?