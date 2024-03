The Neverending Story gjenopplives som en ny filmserie

HQ

Michael Endes barnebokklassiker The Neverending Story, en historie som ble filmatisert på 1980-tallet og ble en stor kultklassiker i seg selv, skal gjenopplives.

Bak planene står See-Saw Films, et selskap med flere anerkjente oppsetninger på repertoaret. Blant annet Slow Horses, The King's Speech og The Power of the Dog.

Prosjektet skal selvfølgelig igjen handle om den mobbede Bastian og hans flukt til bøkenes verden, men skal ifølge produsenten denne gangen gjenfortelles i større skala.

Til Variety sier produsent Iain Canning følgende:

"Historien er både aktuell og tidløs, og har virkelig en mulighet til å bli fortalt på en ny måte, og noe av det spesielle med boken er at du kan gå tilbake til den i ulike aldre i livet ditt og finne forskjellige nivåer av mening.

Så det er fantastisk at vi har denne muligheten til å lage et nytt perspektiv med nye lag og betydninger. Vi mener at hver generasjon fortjener sin egen reise inn i Fantastica."

Hva tror du om dette prosjektet, blir det bedre enn 1980-tallsversjonen?