The Night Agent avsluttes med sin fjerde sesong

Etter at den første sesongen av The Night Agent kom og viste seg å være en enorm suksess blant Netflix-seerne, jobbet strømmeplattformen raskt med å utvide universet og bringe flere kapitler av historien. Men selv om både den andre og tredje sesongen har vært vellykkede i seg selv, har ingen av dem vært like store som den første sesongen, og det er uten tvil det som har drevet frem denne siste avgjørelsen fra Netflix.

I en Tudum-artikkel bekreftes det at The Night Agent offisielt avsluttes med sin fjerde sesong. Årsaken forklares av skaperen og showrunneren Shawn Ryan som følger.

"Helt siden den første suksessen med The Night Agent har jeg vært besatt av å til slutt levere en skikkelig og spennende avslutning på serien og Peter Sutherlands reise."

Den fjerde sesongen er fortsatt på vei, og det er foreløpig ikke satt noen klar dato for når den kommer. Når det gjelder hva den vil by på, blir vi fortalt at den vil fortsette etter cliffhanger-slutten i sesong 3, og at den vil inneholde "noen nye ansikter mens historien bygger seg opp mot sitt siste kapittel."

Ryan avslutter med å feire The Night Agent frem til dette punktet: "Jeg er så takknemlig overfor Netflix og Sony Pictures Television for samarbeidet med meg på The Night Agent og for å gi oss muligheten til å levere en endelig siste sesong til vår verdensomspennende fanskare. Vi jobber hardt for å fullføre historien vår og for å gjøre den siste sesongen til en sesong fansen aldri vil glemme."