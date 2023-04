The Night Agent er allerede en av Netflix mest sette serier gjennom tidene

HQ

Det viser seg at folk virkelig, virkelig har kost seg med Netflix-actionserien, The Night Agent, ettersom strømmetjenesten nå har avslørt at showet allerede har blitt en av plattformens mest sette serier til dags dato.

Som avslørt på Netflix Top 10-listene, er vi vist at The Night Agent allerede har samlet opp 515 millioner timer sett, og dette er på rundt 21 dager, noe som betyr at den fortsatt har en uke på seg til å runde av de første 28 dagene på streamerstatistikken.

Til sammenligning ligger The Witcher: Season 1 like foran The Night Agent med 541 millioner timer, deretter kommer Lucifer: Season 5 ved 569 millioner timer, og dette etterfølges av Stranger Things: Season 3 på 582 millioner timer.

Med måten det går, er det sannsynlig at The Night Agent vil kunne slå noen av disse showene av sin plass på diagrammet og potensielt til og med lukke gapet med Bridgerton, som opptar fjerde og femte på diagrammet, med hver dedikert til sesong 1 og 2 av serien.