The Night Agent fornyet for sesong 2 på Netflix

Det var bare noen uker siden Netflix debuterte sin nyeste actionserie, The Night Agent, men allerede ser streaminggiganten ut til å være innstilt på å fortsette den. Vi sier dette fordi The Night Agent allerede er fornyet for en andre sesong som kommer en gang i 2024.

Kunngjøringen ble gjort via Twitter, og dessverre er det alt vi blir fortalt om det, noe som betyr at vi bare må vente på å høre mer om plottet og hva fremtiden bringer for Gabriel Bassos Peter Sutherland.

Du kan i det minste se sesong 1 av serien akkurat nå på Netflix.