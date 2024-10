The Night Agent har allerede fått grønt lys for en tredje sesong

HQ

Netflix er tydeligvis veldig, veldig trygg på The Night Agent. Etter en vellykket første sesong som gjorde serien til en av de mest sette seriene på strømmetjenesten tok det ikke lang tid før Netflix trykket på avtrekkeren for en andre sesong. Selv om vi forventer å få vår første titt på den sesongen i begynnelsen av 2025, og sannsynligvis vil kunne se den en gang neste år også, har Netflix også bekreftet at dette ikke vil være alt The Night Agent å glede seg til i fremtiden.

Streameren har gitt grønt lys The Night Agent for en tredje sesong også. Vi har ikke mer informasjon om det annet enn det akkurat nå, men hvis du likte action-dramaserien, kan du trøste deg med at det vil komme mye mer til Netflix etter hvert.

Kommer du til å se andre og tredje sesong av The Night Agent?