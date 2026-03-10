The Night Agent kommer tilbake for en fjerde sesong

HQ

For en liten stund siden rapporterte vi om nyheten om at skaperen av The Night Agent forventet at en fjerde sesong av serien ville få grønt lys av Netflix ganske snart, og nå bygger vi videre på det og kan dele den offisielle bekreftelsen.

The Night Agent vil være tilbake for en fjerde runde med episoder. Streameren har trykket på avtrekkeren og bestilt en ny fornyelse, med dette ser Gabriel Basso tilbake til sin ledende rolle som Peter Sutherland, en regjeringsagent som har til oppgave å fullføre tøffe oppdrag som er massivt mot oddsen.

Om fornyelsen har showrunner Shawn Ryan sagt: "Det har vært en vill tur å filme The Night Agent i fem land på tre kontinenter ... og vi er så glade for at eventyrene til Peter Sutherland vil fortsette inn i sesong 4. Forfatterne, skuespillerne og mannskapet vårt står klare til å svare på oppfordringen om å gi våre utrolige fans enda flere vendinger og spenninger."

Det er foreløpig ingen detaljer om handlingen, men vi vet at den vil fortsette etter hendelsene i sesong 3, der Sutherland uttrykker et ønske om å ta seg litt fri fra jobben, noe som tydeligvis ikke vil bli en realitet...

Hva synes du om den tredje sesongen av The Night Agent?