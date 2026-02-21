The Night Agent-skaper forventer at sesong 4 snart får grønt lys

HQ

Etter at The Night Agent debuterte på Netflix fikk den en enorm mottakelse fra fansen, så mye at Netflix snart ga grønt lys for ytterligere to sesonger av actiondramaserien. Sesong 2 kom tidlig i 2025, og sesong 3 fulgte denne uken, og nå er spørsmålet naturlig nok hva fremtiden bringer for serien.

Det er foreløpig ikke gitt noen fornyelse for sesong 4, men seriens skaper forventer det likevel. Dette ble bekreftet i et intervju med Deadline, der Shawn Ryan nevner at det ble utstedt et forfatterrom for sesong 4, og at hvis Netflix ønsker en ny sesong hvert år, er det noe han og teamet hans lett kan imøtekomme.

"Sesong 4 er ikke offisielt plukket opp ennå, men for en stund siden, i kalenderåret 2025, plukket de i det stille opp et forfatterrom. Vi har jobbet en stund med historien. Vi har noen manus, vi er i ferd med å lage historier. Jeg tror du vet fra skattefradraget at det er en dato du må filme innen; det er tid for oss for øyeblikket."</em>

Ryan forklarer om rytmen i nye sesonger: "Denne rytmen er enkel. Sammenlignet med alle de nettverksseriene jeg jobbet med før i tiden, var du nettopp ferdig med å lage 22 episoder, og før du i det hele tatt er ferdig med den siste episoden, er forfatterrommet allerede i gang med neste sesong. Da jeg jobbet med The Shield og The Unit, tror jeg at jeg lagde rundt 44 episoder i løpet av et kalenderår. Så dette er ingenting sammenlignet med det."

Har du fulgt med på The Night Agent og ønsker deg en fjerde sesong?