The Night Agent vender tilbake til Netflix i januar

Det høres kanskje rart ut at Netflix allerede har gitt grønt lys for en tredje sesong av The Night Agent før den andre sesongen har hatt premiere, men det er det en veldig god grunn til. Da seriens første sesong debuterte ble den raskt en megasuksess for plattformen, og den dag i dag er The Night Agent den syvende mest sette TV-serien gjennom tidene for engelske produksjoner på Netflix. Den har samlet over 800 millioner seertimer, noe som plasserer den like under sesong 3 av Bridgerton. I bunn og grunn fant Netflix en stor hit ut av ingenting, og nå satser de stort på den.

Selv om sesong 3 sannsynligvis fortsatt er en stund unna, vet vi nå når sesong 2 vil ha premiere. En teaser-trailer bekrefter at The Night Agent kommer tilbake til Netflix 23. januar, og fortsetter historien som endte med en stor plottvridning i sesong 1. I henhold til plott-synopsis for sesong 2, blir vi fortalt:

"Peters innsats for å redde presidenten var vellykket, og nå har han fortjent muligheten til å bli en Night Agent. Arbeidet i den hemmelighetsfulle organisasjonen Night Action i sesong 2 vil føre Peter inn i en verden der det er fare overalt og tillit er mangelvare."

Du kan se traileren for den nye sesongen av The Night Agent nedenfor før den kommer på nyåret.