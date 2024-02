The Night Agents andre sesong er under innspilling

HQ

Noen ganger lanserer Netflix en serie som treffer publikum og blir en sensasjon. En av de siste i rekken var The Night Agent, en actionthrillerserie fra 2023 om en amerikansk agent som bemanner en telefonlinje i Det hvite hus som bare brukes i nødsituasjoner. Fansen så ut til å like serien, og den fikk millioner av seere nesten med en gang, noe som førte til at strømmetjenesten ga grønt lys for en ny sesong ganske umiddelbart.

Nå har Netflix avslørt at den andre sesongen av The Night Agent er i produksjon, noe som betyr at den er under innspilling. Det er uklart når serien kommer tilbake, men Netflix ser utvilsomt for seg et lanseringsvindu som ligger et sted mellom slutten av 2024 og begynnelsen av 2025.

