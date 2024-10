The Nightmare Before Christmas inspirerer Disney Speedstorm Sesong 10

HQ

Disney Speedstorm har allerede startet en ny sesong, sesong 10, inspirert av The Nightmare Before Christmas. Fire nye racere blir med i arkaderacingspillet: Jack Skellington, Sally, Oogie Boogie og Dr. Finkelstein.

For å få de to første kreves det at du kjøper Golden Pass, som du kan kjøpe med kreditt opptjent i spillet eller direkte i butikken. De to andre kan låses opp gratis gjennom Season Tour og gratisnivået i passet.

Alle spillere vil kunne kjøre i et nytt miljø, kalt The Nightmare Festival, som inkluderer 6 baner rundt steder som Halloween Town, Oogie Boogie's Lair, Spiral Hill og Christmas Town.

Sesongen legger også til 10 nye besetningsmedlemmer, alle fra Tim Burtons stop-motio-klassiker, inkludert Zero, Igor og borgermesteren fra Halloween Town.

Hvis du vil ha noen gratis updgrade-mynter kan du bruke denne koden her: JACKOLANTERN

Gameloft vil ha Disney Speedstorm fans til å være involvert

På Gamescom snakket vi med Gameloft om hva som er nytt for Disney Speedstorm og deres andre arkaderacing-tittel, Asphalt Legends Unite. De fortalte oss at de er superfornøyde med mottakelsen av begge spillene, og berømmet fellesskapet.

"Så hovedmålet vårt er faktisk at fansen skal være de første som er involvert i utviklingen vår", sa de. Du kan se hele intervjuet med Gamelofts Nicolle Fadanelli og Arnaud Benefice nedenfor.