I sine Nioh-spill byr Team Ninja på interessante tolkninger av ekte og mystiske karakterer i en fantastisk historie, løst basert på hendelser hentet fra den japanske Sengoku-perioden. Fra et narrativt synspunkt forteller de historier om korrupsjon av mennesker, som med hjelp av en demonisk energi kalt Amrita, tilnærmer seg illevarslende krefter fra Yokai og mister seg selv i dem. Motiver og utvikling kan ofte forutses tidlig, men den iøyenfallende produksjonen og den stramme fortellerstilen kompenserer for noe av dette.

I Nioh utvides den velkjente gameplayblandingen av lette og tunge angrep til å omfatte tre kampstillinger som må velges blant ut i fra situasjonen. I tillegg har utholdenhetsmåleren, som bestemmer hvor mange handlinger du kan lenke sammen før du må trekke deg tilbake, blitt utvidet med et rytmisk element som belønner god timing. Kombinasjoner, trylleformularer og ninjaverktøy åpner opp for situasjonsmuligheter, og du kan frigjøre din Guardian Spirit som, når den er aktivert, gir ytterligere fordeler i kamp. I Nioh 2 er det en manamåler på toppen av alt dette, som brukes til spesielle Yokai-ferdigheter som kan hjelpe deg ut av farlige situasjoner.

Disse to spillene ble nylig utgitt på PlayStation 5 i form av The Nioh Collection. Du kan spille begge PS4-eventyrene på PS4 takket være bakoverkompatibilitet, som allerede gir en merkbart bedre ytelse sammenliknet med på forrige konsollgenerasjon. Men, de remastrede utgavene av Nioh 1 og Nioh 2 som man får i denne pakken, byr også blant annet på ekstremt hurtige lastetider. I PS4-utgavene må man vente rundt 20-30 sekunder for å starte spillet samt hver gang du dør, mens remasterne laster inn nesten umiddelbart. Dette er veldig merkbart da man i Nioh, akkurat som i Souls-spillene, ofte dør.

Den andre store forskjellen er 120fps-modusen, som merkbart reduserer den visuelle kvaliteten på begge spillene, men til fordel for høy bildehastighet på monitorer som støtter dette. I det eldre Nioh 1 er denne modusen meget overbevisende, men ikke like sterk som Quality Mode-opplevelsen. På grunn av de mer komplekse visuelle effektene som finnes i Nioh 2, må du akseptere betydelige kutt i det visuelle området, oppløsningen og fremfor alt detaljnivået til skuggene. Dessuten stotrer bildehastigheten ofte, så derfør bør du heller bytte til en av de to andre modusene (4K eller Performance). Generelt likte jeg kvalitetsmodusene i begge spillene mest.

Utover disse teknologiske optimaliseringene gir The Nioh Collection deg mye for prisen på 859 kroner (på PlayStation Store). Nioh 1 alene tar rundt 50 timer å fullføre og oppfølgeren er litt mer pakket når det gjelder innhold. Begge actionspillene mottok tre betydelige tilleggspakker etter lanseringen, som alle er mellom seks og ti timer lange. Hvor fort du kan bite deg gjennom alt dette innholdet, avhenger først og fremst av dine egne ferdigheter og hvor ofte du faller i spillets feller. Du kan definitivt forvente en overveldende mengde vanskelige utfordringer hvis det er det du er ute etter.

Soulslikes har rykte på seg for å være ganske vanskelige, men den store interessen for temaet viser at disse spillene i siste ende ikke er så utilgjengelige som de kan fremstå som. Hvis du også vil ta en kikk, tilbyr en samlet nyutgivelse som The Nioh Collection en flott mulighet til å kjøpe mye innhold i best mulig form mens du sparer en viss sum penger. Imidlertid er Nioh en av de mer utfordrende representantene i sitt slag fordi den høye hastigheten gir lite rom for feil, og Team Ninja straffer alle feilene dine på den mest frustrerende måte. Og det gjelder ikke bare i det å duellere mot utfordrende fiener, men også nivådesign og plasseringen av hindringer.

Alle som allerede har litt tidligere erfaring med et Nioh-spill kan få PlayStation 4s lagringsfiler overført til Remastered Collection. For å gjøre dette må du velge alternativet Cross-Save Management (Main Menu> System) i de respektive originale spillene og lagre dataen online på Koei Tecmo via Cloud Save. Bytt så til remasteren og last ned filen etterpå for å bruke den der (det låser forresten opp mange av trofeene du allerede har fått). Av en eller annen grunn har konsollen min alltid lyst til å installere PS4-utgaven av Nioh 1 og bytter ikke automatisk over til (den installerte) PS5-utgaven, som jeg håper Sony fikser i overskueslige fremtid.

Den haptiske feedbacken fra DualSense-kontrolleren er også integrert, men teknologien gir ikke noen betydelig fordel for Soulslike-undersjangeren. Når du beveger deg gjennom ødeleggbare gjenstander vibrerer kontrolleren nå forsiktig, og triggerne simulerer motstand når du skyter med avstandsvåpen. Team Ninja implementerte også konsollens Activity-funksjoner i remasterne, men siden de mangler viktig quest-informasjon, fremstår de ganske ubrukelige. Det gir i hovedsak en annen måte å hoppe inn i en håndfull oppdrag via PlayStation-undermenyen.

Jeg la merke til noen lyd- og skjermfeil, men bortsett fra det kjører begge spillene veldig jevnt på PS5. The Nioh Collection er en imponerende port med to solide actionspill, og det gjør det til det ideelle inngangspunktet for alle som har gått glipp av Nioh til nå. Dessverre kan det bli litt mye mot slutten, men hvis du klarer utfordringene godt, vil du finne deg et mangfold av tilleggsinnhold som ofte er verdt din tid. Likevel er jeg veldig glad for at Team Ninja nå ser på andre spill. La oss håpe japanerne finner litt inspirasjon før de slipper Yokaiene løs over Japan igjen.