The Odyssey inntektene passerer 600 millioner dollar-merket, noe som gir Nolan hans beste andre helg noensinne

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Etter at «Oppenheimer» kom så nær 1 milliarder dollar-grensen på kino, ser det ut til at Nolans oppfølger « The Odyssey vil fly forbi den milepælen, ettersom filmen allerede i sin andre helg har passert 600 millioner dollar i inntekter på verdensbasis.

Ifølge BoxOfficeMojo ligger « The Odyssey nå på en samlet sum på 639 millioner dollar på verdensbasis. I USA opplevde den bare et fall på 29 %, noe som er utrolig lavt og gjør dette til Nolans beste andre helg noensinne på kino, og overgår Oppenheimers andre helg med god margin. Foreløpige anslag tyder på at « The Odyssey vil ha tjent inn 1,3 milliarder dollar på kino når den har avsluttet sin visning.

Til tross for noe kritikk av enkelte rollebesetningsvalg har « The Odyssey i stor grad blitt hyllet av både fans og kritikere for sin storslagenhet og sin filmiske kvalitet. Siden filmen er laget for IMAX-skjermer, forstår mange kinogjengere at de må se den på den største skjermen som er mulig, og har strømmet til kinoene for å gjøre nettopp det.

Ellers på kinoene ser vi at «Obsession» når en ny milepæl ved å bli den sjette mest innbringende skrekkfilmen noensinne med 458 millioner dollar i inntekter, mens «Toy Story 5» fortsetter å være familiefavoritten på kinoene, med over 1 milliard dollar i inntekter på verdensbasis.