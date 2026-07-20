The Odyssey setter en ny verdensrekord for Christopher Nolan på kino

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Christopher Nolan ser ut til å fortsette å stige i popularitet, ettersom hans nyfortelling av Homers «Odysseen» har blitt hans største kinopremiering verden over. « The Odyssey , som fikk strålende anmeldelser fra kritikerne før den fylte kinosalene over hele verden, hadde kanskje ikke et navn som «Batman» knyttet til seg, men den stjernespekkede rollelisten og Nolans tiltrekningskraft har blitt tydelig gjennom de siste helgetallene.

The Odyssey Filmen åpnet med 264 millioner dollar på den globale kinoinntektslisten. Bare i USA tjente den inn 124 millioner dollar, noe som gjør den til den tredje største åpningen i 2026 så langt, samt Nolans nest beste åpning i dette markedet. The Odyssey oppnådde også den tredje største åpningen noensinne for en film med R-rating, og i USA ble den ifølge Variety kun overgått av «Toy Story 5» og «The Super Mario Galaxy Movie».

Med et produksjonsbudsjett på rundt 250 millioner dollar har « The Odyssey fortsatt et stykke igjen før den går i pluss, men det ser ikke ut til at den vil slite med å tjene inn de ekstra hundrevis av millioner dollarene. Den utrolige muntlige omtalingen av filmen sprer seg allerede på sosiale medier, og ifølge data fra folk som har sett filmen i USA, var rundt halvparten av alle billettkjøperne i aldersgruppen 18–34 år, noe som tyder på en lys fremtid for kinoene hvis flere kan tiltrekke seg publikum på samme måte som Nolan.