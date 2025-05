The Office-spinoffen The Paper får premiere i september

Vi har lenge visst at det har vært planer om å utvide The Office med enda en serie. Nei, vi snakker ikke om en ny regional satsing, slik vi så i fjor med The Office Australia, men snarere en komplett og offisiell spinoff som introduserer en stort sett ny rollebesetning og tar mockumentary-formelen inn på en ny arbeidsplass i en annen del av USA.

Denne serien heter The Paper, og vi kommer faktisk til å få se den før snarere enn senere. Vi sier dette ettersom Peacock nå har tatt til sosiale medier for å bekrefte at spinoffen vil ha premiere en gang i september, men den store haken er at det ikke er noe ord om den regionale premieredatoen for serien på steder uten tilgang til Peacock streamingtjeneste, som Storbritannia.

Tidligere, for eksempel med Ted -serien, har vi sett serien komme på Sky/Now -tjenestene litt etter at den opprinnelig debuterte på Peacock i USA, noe som betyr at det ikke ville være utelukket at et lignende oppsett kan skje her. På den annen side kom Poker Face tilbake samtidig på Peacock og på andre tjenester, og det var også en Peacock -produksjon, noe som betyr at det er en sjanse for at The Paper debuterer samtidig rundt om i store deler av verden.

Ellers vil The Paper ha Domhnall Gleeson i hovedrollen, men vil bli forsterket med en utvidet rollebesetning som til og med inkluderer Oscar Nunez, som dukket opp som Oscar Martinez i The Office i hele ni sesonger.

Forvent at en offisiell trailer for serien kommer snart, i tillegg til den faste premieredatoen.