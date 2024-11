The Onion kjøper Alex Jones' InfoWars for å gjøre det til et parodisk nettsted

HQ

Alex Jones' InfoWars ble nylig kjøpt av The Onion på auksjon. Nettstedet og varemerket ble solgt etter en rettskjennelse etter at Jones ble dømt til å betale 1,4 milliarder dollar til familiene til ofrene som ble drept i skoleskytingen på Sandy Hook. Jones hevdet at skytingen var en bløff, og at ofrene var iscenesatte skuespillere.

Jones ble også beordret til å likvidere sine personlige eiendeler for å betale for pengene han skyldte. The Onions kjøp av InfoWars høres kanskje ut som et satirisk innslag, men det er bekreftet av Jones, publikasjonen og dens eier. The Onions kjøp av InfoWars ble til og med støttet av familiene til ofrene for Sandy Hook-ulykken, og eieren av The Onion ser det som en stor mulighet for komedie.

The Onion vil rebrande InfoWars - som først ble etablert i 1999 - som et parodinettsted som gjør narr av folk som Alex Jones. Nettstedet vil også ha en eksklusiv reklameavtale med Everytown for Gun Safety, en våpenkontrollgruppe.

Jones kommer ikke til å gå stille i dørken, som man kan forvente. Han har tross alt regninger å betale, men han må snart finne seg en ny plattform å rase og rase på.