Det er ikke så ofte vi får lov til å bli "mannen i stolen" i et videospill. Som i filmer er det mer vanlig at spillerne i videospill ikler seg rollen som hemmelige agenter og de andre som får hendene møkkete og ikke de intelligente og allsidige teknikerne som bidrar med verdifull informasjon og løser problemer som personene på stedet ikke klarer å løse. Bureau 81 har bestemt seg for å snu dette på hodet med The Operator, et kort mysteriespill som dreier seg om en ansatt i Federal Department of Intelligence, et statlig organ som etterforsker uvanlige og ofte skremmende forbrytelser.

Ideen med The Operator er i hovedsak å assistere feltagentene. Hele spillet spilles på en datamaskin, et operativsystem i selve operativsystemet, og på dette fullt funksjonelle systemet (som til og med inneholder en fullt operativ terminal som du kan rote med) må du vurdere og plukke fra hverandre bevis for å hjelpe feltagenter med å finne en forbindelse, komme videre i etterforskningen eller kanskje til og med redde livet deres. Det kan dreie seg om å finkjemme videoopptak for å finne skjulte spor, kryssreferere navn eller nummerskilt til en komplett database, avdekke en kjemisk sammensetning eller bidra til å desarmere en bombe. Uansett hva oppgaven går ut på, gjør du alt gjennom dette datasystemet.

Det er et briljant utformet system med massevis av dybde og variasjon. Bureau 81 holder deg på tå hev ved å presentere ofte unike gåter, utfordringer og mekanikker, hvorav mange brukes én gang og dessverre aldri berøres igjen, for å sikre at du alltid er engasjert, til tross for det begrensede visuelle tilbudet. Gåtene er også komplisert balansert på en slik måte at du aldri føler deg overveldet eller forvirret når du løser dem. De er alle designet for å være ganske enkle å løse, om enn med litt oppfinnsomhet, og hvis du står fast, er det et hint-system som hjelper deg å peke i riktig retning. Jeg synes at Bureau 81 er litt for overbærende når det gjelder gåteløsninger, i den forstand at du egentlig ikke kan gjøre feil, ettersom spillet vil fortelle deg om du roter til noe. Dette tar litt av brodden av opplevelsen, men man skjønner hvorfor det er slik, for kjernen i The Operator er en svært kompleks og kronglete konspirasjonsfortelling.

Dette spillet er laget for å spilles én gang, og bare én gang, ettersom det er en rekke plottvridninger underveis. Jeg skal ikke røpe dem her, men etter hvert som du jobber deg gjennom historien, oppdager du at det er stadig flere forbindelser mellom de unike sakene du er knyttet til, du oppdager rystende informasjon om deg selv, FDI og den cyberkriminelle HAL, og hvem du kan stole på, blir en mye mer kompleks og forvirrende oppgave. Det er veldig kald krig på mange måter, og Bureau 81 har gjort en strålende jobb med å veve sammen en delikat og stadig opprullende historie som aldri slutter å overraske.

Den stemmelagte dialogen og de ulike mekanikkene og programvarene du stadig blir introdusert for, gjør underverker for spillets oppslukende kvaliteter, og du vil ærlig talt ikke ha lyst til å slutte å spille, spesielt ikke når plottets vendinger begynner å tre i kraft. Aldri før har konseptet med å være fyren i stolen, birolleinnehaveren som støtter hovedrollen, vært så fengslende. Det skyldes sannsynligvis delvis det faktum at The Operator heller ikke blir for lenge, med en lengde på rundt fire timer, noe som betyr at du enkelt kan sprenge gjennom dette spillet på en sittende eller to. Ja, som jeg nevnte tidligere, er det egentlig ikke spillbart i det hele tatt, men det trenger det ikke å være. Dette er et sammenhengende og enormt underholdende puslespillprosjekt som tilbyr noen få grunnleggende og enkle systemer og mekanikker, for så å raffinere dem til store høyder.

De beste ordene jeg kan bruke for å beskrive The Operator er at jeg ikke en eneste gang i løpet av gjennomspillingen av dette spillet ønsket at jeg var i den andre enden av telefonsamtalen, i kampens hete ute i felten, dukkende under skudd og unnvikende fra farer. Bureau 81 har på en eller annen måte gjort det mer spennende å være Alfred enn å være Batman ...