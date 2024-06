The Operator demo er tilgjengelig nå

På Future Games Show kunngjorde Bureau 81 at deres kommende mystery puzzler The Operator ville få en demo som er tilgjengelig for nedlasting akkurat nå.

HQ

The Operator I dette spillet spiller du rollen som - du gjettet riktig - en operatør for FDI. Ved hjelp av ansiktsgjenkjenningsteknologi, kameraopptak og mer skal du hjelpe feltagentene med å løse mystiske saker og finne sannheten om forbrytelsene bak dem.

Du må også ta deg av den cyberkriminelle HAL. Hvis du støter på dem, må du rapportere dem til sjefen din umiddelbart. Men hvis du er mistenksom overfor FDI, kan det være lurt å lytte til hva HAL har å si.