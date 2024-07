The Operator kunne opprinnelig bare spilles via en dataterminal

Neste uke kan fans av fortellende spill og mysteriespill sette seg på PC-en for å sjekke ut Bureau 81s The Operator, en puslespilltittel som handler om å være "fyren i stolen", en støttende sjel som har til oppgave å hjelpe feltagenter med å løse komplekse problemer.

Lanseringen er planlagt til 22. juli, og vi fikk nylig en prat med Bureau 81s grunnlegger og The Operator -skaper Bastien Giafferi, som i et intervju avslørte at spillet i utgangspunktet bare kunne spilles via en dataterminal, men at man bestemte seg for å gjøre dette til en mer oppslukende nisjemekanikk som supplement til operativsystemet som var spesielt laget for å spille spillet på.

"For meg var det en av grunnpilarene i spillet å skape innlevelse, og hvis det er meningen at du skal være på datamaskinen, ville det vært rart å ikke ha disse, du vet, kalkulator-appen, du vet, alle slike ting. I begynnelsen ville jeg at hele spillet bare skulle kunne spilles med terminalen. Så hvis du vil åpne filer og alt mulig, kan du bare jobbe med terminalen. Det er ikke obligatorisk. Det kommer ikke til å låse opp for mange flere ting for deg. Den er egentlig bare der for innlevelse og fullstendighetens skyld."

Du kan se hele intervjuet nedenfor for å høre om inspirasjonen til The Operator, Giafferis favorittdel av spillet, og mer.