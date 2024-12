The Outer Worlds 2 gir deg dobbelt så mye av det som gjorde originalen fantastisk i 2025

HQ

Med gjennomgangen de la ut i traileren de nettopp slapp på The Game Awards, er to ting klart for oss om Obsidian Entertaiment. De elsker å lage oppfølgere, og de elsker å legge til dobbelt så mye av alt det som gjorde det første spillet flott.

Dobbelt så mange steder å besøke, dobbelt så mange våpen, dobbelt så mye action. Og forbedret grafikk. Og dobbelt så stort.

Det er mye som lover godt, men The Outer Worlds var allerede en sci-fi-perle i sin tid, og The Outer Worlds 2 vil prøve å heve listen for serien. La oss håpe at det ikke tar for lang tid å fastsette en lanseringsdato i 2025, for kalenderen fylles raskt opp med store navn som den ikke ønsker å bli sittende fast med.