The Outer Worlds 2 lanseres i slutten av oktober

HQ

Hvis du måtte vedde på én ting vi ville vite innen utgangen av Xbox Games Showcase i år, ville en fast dato for når The Outer Worlds 2 lanseres, være øverst på manges lister. Hvorfor det? På grunn av den dedikerte Direct som følger etter hovedutstillingen.

Imidlertid har Obsidian nettopp avslørt at RPG-oppfølgeren kommer 29. oktober 2025, og at spillet, i likhet med Doom: The Dark Ages nylig, vil debutere på ikke bare PC og Xbox Series X/S konsoller, men også PS5 også.

Ankommer som en dag en lansering på Game Pass, vil vi få rikelig med tilleggsinformasjon knyttet til den kommende tittelen om litt over en times tid.