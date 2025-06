The Outer Worlds 2 lar deg ikke endre karakteren din

HQ

I en årrekke har det vært vanlig i rollespill å kunne gjenvinne all XP for å bygge opp karakteren din på nytt midt i et eventyr. På en måte er det praktisk fordi du kan endre det hvis du merker at noe ikke fungerer, men det er også noe som gjør at karakteren din kan være en uhyre sterk kriger i det ene sekundet, for så å mangle all styrke og bli en svekling som spesialiserer seg på helbredende urter i det neste.

Det er en del debatt rundt dette, og noen mener rett og slett at valgene ikke har noe å si når du kan endre alt når som helst, og at det ikke følger noen form for konsekvens i det hele tatt. Og vi tror vi har en anelse om hva Obsidian Entertainment mener om dette temaet.

I et intervju med RPG Site forteller skaperen av The Outer Worlds 2, Brandon Adler, at vi ikke vil få lov til å respekte karakterene våre. Tanken er at man skal måtte tenke seg om før man velger noe, og at valgene er permanente:

"Vi tillater ikke respec. Mange elsker respec ... det er definitivt en måte man kan gjøre ting på. Jeg personlig vil at spilleren skal forstå at valgene deres er permanente - de betyr noe - og da tenker de mer på valgene sine. Det er mange ganger du ser spill der de tillater uendelig resp, og da spiller jeg egentlig ikke en rollefigur, fordi jeg hopper mellom - vel, fyren min er en veldig god snikmorder som sniper fra lang avstand, og så, åh, nå skal jeg være en talemenneske, og så resp igjen."

På denne måten mener Adler at det blir mer rollespill og ekte, der du faktisk må tenke over hvordan du skaper karakteren din:

"For meg er det ikke feil at folk liker å spille slik. Men jeg vil bare være sikker på at... Hvis vi skal gjøre The Outer Worlds 2, vil jeg være sikker på at rollespillet er veldig sterkt. Jeg vil være sikker på at du bygger opp karakteren din og virkelig fordobler deg - og sørger for at rollespillet kommer gjennom hele opplevelsen."

Hva synes du om det, er det mer autentisk å ikke kunne endre karakteren din radikalt fra det ene sekundet til det neste?

The Outer Worlds 2 vil bli utgitt 29. oktober for PC, PlayStation og Xbox, og det vil bli inkludert i Game Pass.