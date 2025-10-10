The Outer Worlds 2 utviklingen er ferdig, og du kan allerede forhåndslaste det

HQ

Selv om Obsidian Entertainment ennå ikke har kunngjort at utviklingen av The Outer Worlds 2 er ferdig (selv om vi mistenker at dette vil skje i løpet av de neste timene, ettersom den kaliforniske utvikleren sannsynligvis fortsatt sover i skrivende stund), er det mye som tyder på at spillet nå har "gått gull", og med andre ord er ferdig.

Vi legger imidlertid merke til at oppfølgeren nå er tilgjengelig for forhåndslasting på både PC og Xbox (via Microsoft Store, noe som i utgangspunktet alltid betyr at spillet er ferdig. Det er 77,3 gigabyte for PC og 79,49 gigabyte for Xbox, og vi kan mistenke noe lignende for PlayStation 5.

De som var bekymret for at The Outer Worlds 2 skulle bli forsinket, kan nå lene seg tilbake og starte nedtellingen til lanseringen 29. oktober, da vi nok en gang skal få utforske kolonien Arcadia og bli kjent med ulike nye fraksjoner. Og ikke minst... Ikke glem at spillet følger med Game Pass.