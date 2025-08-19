The Outer Worlds 2 viser frem følgesvenner i ny trailer

HQ

The Outer Worlds er et bra spill. Et av de mest lovpriste aspektene er verdenen og karakterene i den, så det er ganske passende at traileren som debuterte i kveldens Gamescom Opening Night Live-show fokuserer på oppfølgerens følgesvenner.

Det må sies at Obsidian ikke bare lager morsomme spill. De vet også hvordan man lager underholdende trailere. Jeg snakker ikke bare om Ben Schwartz som spøker om at The Outer Worlds 2 definitivt lanseres 29. oktober som planlagt fordi Grand Theft Auto VI ble forsinket til 2026. Til og med traileren i seg selv har en fin tone, samtidig som den avslører noen detaljer om de forskjellige karakterene som vil kunne bli med oss på eventyr ... og at vi ikke vil kunne sove sammen med dem denne gangen heller.