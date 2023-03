The Outer Worlds devs beklager tilstanden til Spacer's Choice Edition

HQ

I går rapporterte vi at Steam-anmeldelsene for The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition hadde stupt på grunn av dårlig ytelse på PC, selv med rigger som overgikk de anbefalte spesifikasjonene.

Som svar på kritikken har en Obsidian-ansatt kjent som ObsidianChris på Reddit kommet med et innlegg som beklager til fansen. "Jeg forstår hvor frustrerende dette kan være, og jeg forsikrer deg om at teamet på Private Division jobber med å få en patch ut så snart som mulig," står det i innlegget.

"Hvis du får andre problemer mens du spiller spillet," fortsetter det. "Send gjerne inn en støttebillett til Privat divisjon. De er den dedikerte støtten til The Outer Worlds, og vi gjør vårt beste for å kanalisere all informasjon til dem, slik at de kan finne løsninger så raskt som mulig.

Det er ingen garanti for når The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition vil bli bedre, men forhåpentligvis kan vi forvente en patch eller to en gang snart for å dempe mengden hat som kommer spillets vei.

Har du spilt The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition?