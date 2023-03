The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition blir anmeldt bombet

HQ

Obisidian overrasket mange av oss da de annonserte at en ny, spesialutgave av The Outer Worlds skulle komme til PlayStation 5, Xbox Series X og PC. Nå som vi har The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, sier spillere på Steam at det ikke er verdt investeringen.

I følge mange anmeldelser på spillets Steam-side ligger problemet i ytelsen. Til tross for at det tilbyr en god mengde forbedringer fra det første spillet, ser det ut til at det forbedrede utseendet på PC forårsaker problemer selv på rigger som overskrider de anbefalte spesifikasjonene.

Med The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition som heller ikke er en gratis oppgradering fra det originale spillet, ser det ut til at spillerne er enda mer irriterte ettersom de har måttet betale en ganske premium pris for noe som nekter å utføre.

Har du prøvd The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition?