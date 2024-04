The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition og Thief er gratis på Epic Games Store

HQ

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition kan allerede ha vært gratis på Epic Games Store, men det var riktignok i romjulen, så mange av dere sjekket kanskje ikke PC-ene deres da.

Nå, som en sen påskegave, har Epic gitt brukerne The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition og Thief som en spesiell dobbeltpakke. Actionrollespillet fra 2019 ga fansen en god dose av Obsidians historiefortelling i en ny sci-fi-setting, og snikespillet fra 2014 fikk strålende kritikker da det først ble utgitt.

Neste uke kan du gjøre klar gassmaske og skinnjakke, for da gir Epic Games bort et cyberpunk-actionspill i Ghostrunner. I mellomtiden kan du hente gratisspillene dine her.