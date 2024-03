HQ

Etter at co-op-baserte grøssere som Dead By Daylight og Phasmophobia har eksplodert i popularitet de siste årene, bestemte utvikleren Red Barrels seg for å gå en annen vei da de skapte den nyeste delen av Outlast -serien. The Outlast Trials tar mange av seriens kjerneelementer og tilpasser dem til denne voksende trenden, noe som gir den største nyvinningen i serien vi har sett til nå. Spillet ble lansert i Steam Early Access i mai i fjor, og lanseres nå denne uken på PlayStation- og Xbox-konsollene.

The Outlast Trials I spillet spiller du som en ikke navngitt forsøksperson som mot sin vilje har blitt tvunget av Murkoff Organisation til å delta i en rekke grusomme forsøk. Disse uetiske eksperimentene, som finner sted under den kalde krigen, er utformet for å teste ut metoder for hjernevask og tankekontroll, og hvis du fullfører dem, blir du fri. Hvis man da kan stole på en lyssky organisasjon som er medskyldig i drap!

I motsetning til tidligere titler på Outlast kan du velge mellom flere forsøk som du kan gjennomføre enten alene eller sammen med en gruppe på opptil fire spillere. Disse oppgavene krever at du fullfører en rekke grunnleggende mål, mens du sniker deg gjennom skyggene og unngår å bli fanget av marerittaktige skapninger. Oppbyggingen av hver prøve er litt repetitiv, men de varierte miljøene bidrar til å holde spillet friskt. I løpet av de første to timene klamret jeg meg til overlevelse i et bloddryppende tinghus, en forlatt politistasjon og et karneval.

Før man går inn i en rettssak, kan man velge mellom en av fire rigger (spillerklasser): X-Ray Rig, Blind Rig, Stun Rig, og Heal Rig. Hver av disse riggene har sine egne ferdighetstrær som kan oppgraderes etter at prøvene er fullført, og de tilbyr alle sine egne unike roller for lagbasert spill. Spillere med X-Ray kan for eksempel midlertidig se fiender gjennom vegger, spillere med Heal kan helbrede seg selv og lagkameratene, og Stun og Blind kan brukes til å desarmere feller og bedøve fiender.

Når det gjelder valget mellom å spille alene eller med et lag, kan jeg ærlig talt se fordeler og ulemper på begge sider. Å spille alene er det mest spennende alternativet, ettersom du ikke kan stole på at andre lagkamerater snubler inn i faresonen og distraherer fiendene for deg. Den største ulempen er imidlertid at spillet føles som skapt for samarbeid, og mange av oppgavene føles bevisst repetitive, slik at flere personer kan dele på dem og fullføre dem. Hvis du ikke har venner som eier spillet, er matchmaking heldigvis enkelt og smertefritt, noe som gjør det enkelt å bli med i en tilfeldig prøveversjon eller søke etter spillere som kan hjelpe deg.

Følelsen av frykt og hjelpeløshet, som de originale titlene traff perfekt, er i høyeste grad til stede i Trials, og jeg satt konstant på kanten av stolen. Uten mulighet til å forsvare deg, har du ikke noe annet valg enn å snike deg forbi de mange grusomme monstrene og unngå knust glass og støyfeller i veien. Fiender vil også hoppe ut av gjemmesteder, feller vil uventet utløses når du tar forbruksvarer, og den nye psykosemekanikken vil forvrenge synet ditt og få deg til å hallusinere helt til du finner en kur.

Kameramekanikken, som er en fast del av serien, er tilbake her, om enn i en annen form. Ved hjelp av nattsynsbrillene som er boret inn i skallen din, kan du lyse opp veien foran deg ved å trykke på trekantknappen (på PlayStation), men dette må brukes med måte. Bruk av kameraet tapper batteriet, og uten strøm er du fullstendig sårbar. Spillet forsterker paranoiaen i disse øyeblikkene også, ettersom det finnes utstillingsdukker og pappfigurer som ser mistenkelig ut som fiender.

Siden The Outlast Trials er en flerspilleropplevelse, var jeg bekymret for om det ville gi spillerne en god grunn til å komme tilbake. Heldigvis opplevde jeg prøvene som svært spillbare, og jeg kan godt tenke meg å spille dem om og om igjen i fremtiden. På slutten av hvert forsøk får du en karakter for prestasjonene dine, og du tjener penger som du kan bruke til å tilpasse karakteren din og ditt eget rom på anlegget. Du kan også eksperimentere med ulike rigger og spille alene eller sammen med en gruppe.

Et frustrasjonspunkt jeg opplevde, var at spillet ikke tilbyr deg et kart eller en tydelig måte å spore målene dine på. Spillet forteller deg først hvor neste mål er når du er i området rundt det, noe som er frustrerende med tanke på at du ofte løper rundt i sirkler for å få monstrene unna. Enda verre blir det når du må transportere gjenstander som drivstoffbeholdere som du ikke kan løpe med.

Etter en pause på nesten sju år er The Outlast Trials en dristig retur for serien, en som tar den i en overraskende ny retning, men som ikke går på akkord med det som gjorde de to foregående titlene så overbevisende for skrekkfans. Det er blodig, nervepirrende og rett og slett skremmende, og jeg synes det nye flerspillerfokuset gir spillet massevis av gjenspillingsverdi, til tross for noen små mangler. Hvis det er mulig, vil jeg anbefale å spille sammen med et helt lag i co-op, men det er fortsatt veldig morsomt hvis du velger å trosse grusomhetene alene.