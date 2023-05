The Outlast Trials (Early Access)

HQ

Det har ikke vært en perfekt reise for Red Barrel's Outlast serien. Den første ble hyllet som en fantastisk skrekkopplevelse der vi fikk utforske et mentalsykehus, som en journalist. Den andre kontret med sin inspirasjon fra filmer som Children of the Corn og fikk oss til å gjemme oss i nordamerikanske maisåkre. Oppfølgeren var sterkere preget av religiøse kulter og jaktscener. Det imponerte imidlertid ikke alle med sin spillmekanikk som resulterte i mye prøving og feiling. The Outlast: Trials hopper over alt dette og plasserer oss kronologisk før det første spillet.

Du er en hjemløs / navnløs karakter som du velger utseendet til i begynnelsen. Karakteren din blir utsatt for grusomme eksperimenter, og du blir sluppet ut i verden med psykiateren din som din eneste venn. Han vil kontinuerlig snakke med deg og veilede deg mellom oppdragene. Du er fanget i et gigantisk lager der eksperimentene finner sted, med dette lageret omgitt av andre nybygde strukturer designet for å ligne en liten by. Forsøkspersonene er deretter satt fri, og du, med opptil tre ekstra venner, slippes løs i denne vanvittige verdenen.

Det er tydelig at The Outlast: Trials er designet for fire spillere. Selv om fortellingen veier inn på nivåene, er det umiddelbart tydelig at dette nytes best sammen med andre. For å laste inn i et nivå, går du inn i en av fire roterende dører, eller sitter i en av fire stoler. Derfor overrasker det deg sannsynligvis ikke at min tid med spillet var preget av mange replayed og gjenbrukte nivåer, for såkalte "trials". Du velger et oppdrag, din loadout, og kan deretter hoppe inn i nivået basert på parametrene du satte før og fullføre oppdraget du valgte. Spillmessig skiller det seg litt fra forgjengerne uten å miste identiteten Outlast er kjent for. Du kan åpne dører sakte, fiender jager deg hvis du blir oppdaget, og skrekken er alltid til stede.

Dette er en annonse:

Det jeg syntes var frustrerende er allerede veletablerte triks i sjangeren. I et tidlig nivå må du snike deg inn på en politistasjon og drepe et vitne. Du begynner å skyte ham og strømmen går ut, og nå må du nå finne ut hvordan du skal gå ned i kjelleren, reparere, fylle på og starte generatorene på nytt. Vanligvis kan du se målene og slutten på oppdragene foran deg, men du må løpe en maraton rundt målet før du kan fullføre det hele. Det fungerer bedre med flere andre spillere, og dette er fordi ekstra spillere kan bære flere gjenstander, løse gåter sammen og fullføre nivåene lettere. Hvis du er alene, beholder du flere av skrekkelementene, men du får fortsatt ikke en fokusert fortelling med etablerte hovedpersoner, som i tidligere installasjoner av serien.

Å ta på seg oppdrag er ganske glatt. Spillmessig er det mange likheter med forgjengerne. Du har ikke et kamera denne gangen, men får nattbriller i stedet. Du kan lade disse når energien går tom, ved hjelp av batterier du finner, men du må spare på ressursene. Historien gjør en anstendig jobb med å selge temaet og koble det til seriens fortelling. Jeg vil ikke røpe noe, men det er godbiter å finne hvis du vil vite mer om dette universet. Jeg likte spesielt verdensdesignet, ettersom miljøene er brutt ned, ødelagt og levd i, og det minner meg om scenene fra byer med nylige voldelige opptøyer. Du kan også finne gjenstander og samleobjekter for å legge til denne innsatsen. Kartene er ikke bare befolket av sjefer og fiender, men også mennesker som vil være i fred. Selv om kartene du beveger deg gjennom representerer bygninger og andre ting, har Red Barrels gjort en god jobb med omgivelsene.

Spørsmålet gjenstår om dette virkelig er det fans av første og andre avdrag leter etter. Noen spillaspekter, som identiteten til serien og det visuelle designet, ligner på forgjengerne. Oppsettet, oppdragsdesignet og nivådesignet minner om Dead By Daylight, Last Year: The Nightmare, Back 4 Blood og Phasmophobia. Det er en skarp sjangerendring på omtrent samme nivå som mellom Dawn of War og Dawn of War II. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Jeg liker for eksempel sistnevnte mer enn førstnevnte. Jeg har hatt ganske mye moro med å unngå fiender, gjemme meg for monstre og komme meg gjennom nivåene. Å ha evner som gjør dette lettere er alltid bra, for eksempel kan du velge en evne før du begynner som lar deg slå ned barrikader raskere, eller unnslippe lettere. Samtidig savner jeg den mer velregisserte stilen til hovedlinjespillene.

Dette er en annonse:

Det er nå imidlertid et knutepunkt du kommer tilbake til mellom oppdragene. Hjemmebasen din er en celle i en avdeling på mentalsykehuset / institusjonen. Det er senger, rom og noen karakterer du kan kjøpe ting fra. Det er her du planlegger med dine allierte, tester utstyret ditt og kjøper det du trenger. Jeg er nysgjerrig på å se om det vinner folk over. Jeg er ikke i tvil om at dette er litt av en test, ironisk nok, for et eventuelt tredje spill, men jeg vil understreke akkurat nå at jeg foretrekker skrekk alene. Gode samarbeidsmoduser innebærer vanligvis kompromisser for solospillere, noe som er sant her. For eksempel tar fordypningen litt av en hit når du må velge oppdrag, kart, se etter spillere i lobbyen og mer, i stedet for å ha mellomsekvenser og et nytt nivå med en gang.

Til tross for fokuset på samarbeid, elsker jeg utformingen av verden, karakterene, og lyden er flott. Universet er også generelt fortsatt interessant. Imidlertid synes jeg at skrekken forsvinner raskt, selv om fiendens variasjon er god og du hele tiden føler deg utsatt. Når du går gjennom det samme nivået flere ganger på rad med forskjellige oppdrag sammen med venner, synker fryktnivået litt. Samtidig er det godt gjort for hva det er. Du får kompetent stemmeskuespill, solid grafikk, god art direction og et ganske velfungerende spill. Det er tekniske feil, AI trenger polering, og dette er ting utviklerne jobber med. Men det er ikke i sin 1.0-versjon ennå, da vi her får en Early Access versjon.

Likevel vil jeg ikke råde deg til å spille The Outlast: Trials alene. Jeg vil anbefale at du sjekker ut dette hvis du vil prøve noe nytt med et par venner og tilfeldigvis liker Outlast. Kosmetiske ting som å male fengselscellen din og andre ting engasjerer meg imidlertid ikke, selv om alternativene var mange og det var mye å låse opp med valutaer du tjener etter oppdrag.

Konflikten mellom seriens arv og dette nye trinnet er merkbar. Jeg er revet, på den ene siden er jeg spent på noe nytt, men på den andre siden holder ikke nivåene opp til mengden gjennomspillinger jeg blir bedt om å fullføre. Det blir slitsomt for fort. Selv om jeg foretrekker skrekk alene, vet jeg at mange mennesker elsker å takle skumle ting sammen, og dette kan være interessant. På slutten av dagen er det et kompetent fundament som trenger litt mer arbeid i løpet av Early Access, slik at 1.0-versjonen er så god som den kan være.

Hvis utviklerne klarer å fikse noen av problemene jeg opplever, legge til mer innhold og polere arbeidet sitt, kan det ende opp med en høyere vurdering. Men slik det er nå, har jeg blitt underholdt, men ikke imponert. Noen aspekter er gode og andre er mangelfulle. Hvis du har en haug med kompiser og vil spille noe ubehagelig, er dette noe å holde øye med. Jeg forlater Early Access versjonen med håp om at det vil bli en stabil flerspiller-spinoff. Min vurdering er også noe rettferdiggjort av en skuffelse over at den er laget for et annet publikum enn den første og andre versjonen, da jeg raskt innså at jeg ikke var like engasjert i dette på samme måte som med forgjengerne.